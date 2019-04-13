شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة السبت.. الأخبار المتوقعة 13 أبريل 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اجتماعا مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية بديوان عام الوزارة، لمناقشة ومتابعة عدد من الموضوعات الهامة في مقدمتها خطة الوزارة الدعوية خلال شهر رمضان المبارك، والملتقيات الفكرية، ومساجد وخطباء عيد الفطر المبارك 1440هـ، وبعض الموضوعات الإدارية.

كما يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مؤتمرا بأكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر، يتناول خلاله عددا من القضايا الهامة الخاصة بالوزارة وبهيئة الأوقاف وعرض أطلس الأوقاف كاملا في سبعة وثمانين مجلدا.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 11 متهما في قضية أحداث «كنيسة مارمينا بحلوان»، لاتهامهم بتأسيس جماعة تكفيرية وتولي قيادتها والانضمام لها، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

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تبدأ تفعيل المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، للقضاء على فيروس سي وعلاج الأمراض غير السارية في محافظة شمال سيناء، طبقا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

يلتقى فريق الأهلى مع صن داونز الجنوب أفريقي مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

يحضر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الجلسة الافتتاحية الأولى للبرلمان اليمني المقرر عقدها بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت،بمشاركة 19 سفيرًا من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك لانتخاب هيئة الرئاسة تليها الجلسة الافتتاحية ومن ثم جلسة مع الحكومة التي ستحضر ببرنامجها.

يقوم وزير خارجية اليابان «تارو كونو» بزيارة إلى الصين، بناء على دعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، حيث سيترأس الجانبان خلال الزيارة الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين الدولتين.