شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعقد اجتماعًا مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، اجتماعا مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية بديوان عام الوزارة، لمناقشة ومتابعة عدد من الموضوعات الهامة في مقدمتها خطة الوزارة الدعوية خلال شهر رمضان المبارك، والملتقيات الفكرية، ومساجد وخطباء عيد الفطر المبارك 1440هـ، وبعض الموضوعات الإدارية.

كما يعقد مؤتمرا بأكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر، يتناول خلاله عددا من القضايا الهامة الخاصة بالوزارة وبهيئة الأوقاف وعرض أطلس الأوقاف كاملا في سبعة وثمانين مجلدا.