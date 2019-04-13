شكرا لقرائتكم خبر عن %60 من القراء يستبعدون تراجع أزمة المبانى المخالفة بعد إقرار قانون التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تراجع أزمة المبانى المخالفة بعد إقرار قانون التصالح، استبعد غالبية القراء تراجع أزمة المبانى المخالفة بعد إقرار قانون التصالح. واستبعد 60% من القراء تراجع أزمة المبانى المخالفة بعد إقرار قانون التصالح، بينما توقع 36% من القراء تراجع أزمة المبانى المخالفة بعد إقرار قانون التصالح، فى الوقت الذى أعرب فيه 4% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع. Advertisements

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