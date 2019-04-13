شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إنطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدت جامعة عين شمس لإطلاق قافلتها التنموية الشاملة لمحافظة المنيا برعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة و الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و إشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف عام سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.

و تنطلق القافلة إعتباراً من اليوم السبت الموافق 13 أبريل الجارى و لمدة ثلاثة أيام ، و مقرها قرية بني محمد سلطان مركز المنيا.

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و من المقرر أن تبدأ فعاليات القافلة بعقد مؤتمر صحفي بمقر ديوان عام المحافظة .

يذكر أن القافلة تشمل عدد من المحاور منها المحور الطبي و محور محو الأمية و تعليم الكبار، و ندوات التوعية متعددة الموضوعات ، فضلاً عن تقديم عدد من الخدمات العينية من بينها مستلزمات طبية لذوي الاحتياجات الخاصة و صرف أدوية من خلال صيدلية القافلة و معرضاً للفنون التشكيلية .