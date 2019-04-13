شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إنطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدت جامعة عين شمس لإطلاق قافلتها التنموية الشاملة لمحافظة المنيا برعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة و الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و إشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف عام سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.
و تنطلق القافلة إعتباراً من اليوم السبت الموافق 13 أبريل الجارى و لمدة ثلاثة أيام ، و مقرها قرية بني محمد سلطان مركز المنيا.
و من المقرر أن تبدأ فعاليات القافلة بعقد مؤتمر صحفي بمقر ديوان عام المحافظة .
يذكر أن القافلة تشمل عدد من المحاور منها المحور الطبي و محور محو الأمية و تعليم الكبار، و ندوات التوعية متعددة الموضوعات ، فضلاً عن تقديم عدد من الخدمات العينية من بينها مستلزمات طبية لذوي الاحتياجات الخاصة و صرف أدوية من خلال صيدلية القافلة و معرضاً للفنون التشكيلية .
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. إنطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.