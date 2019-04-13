"بخيل وحط الأكل تحت السرير".. منى تطلب الخلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

تحملت بخل زوجي الذي لا يتحمله بشر، "معيشنا على الفول والأرنبيط"، ويوم زيارة أخيه لنا أحضر له كيلو كباب، وهذا ما دفعني أن أطلب الخلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، هكذا بدأت منى قصتها لمصراوي.

وتروي "منى. ك"، 40 سنة، ربة منزل: "تزوجت منذ 12 سنة من سامي. س 46 سنة، موظف، وربنا رزقنا بطفلتين: (10و6) سنوات، والمشكلة أن طبع زوجي البخل، ورضيت بنصيبي وتحملت من أجل ابنتيَّ".

وتابعت الزوجة: "زوجي معيشنا على الفول والأرنبيط وعيش التموين، نسينا طعم اللحوم بالرغم من أن راتبه كبير، ولكنه يستخسر ينفق على الطعام، ودائمًا يقول البطن مبتشكرشي؛ أكلتها فول زي أكلتها لحمة".

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وأضافت منى: "في يوم ما في إحدى الحفلات التي أقيمت في عمل زوجي تم توزيع وجبات عائلية على الموظفين، وعاد زوجي إلى المنزل ومعه الوجبة التي تحتوي على كفتة وقطع فراخ وأرز وبطاطس، وجلس بمفرده يأكل ورفض أن يشاركه أحد حتى البنتين، وما تبقى من الطعام وضعه تحت السرير وهو نائم؛ حتى لا نأكل منه".

استكملت الزوجة: "جاء شقيق زوجي ومعه زوجته لزيارتنا ففوجئت أن زوجي طلب لهم كيلو كباب للعشاء ومنعني أنا والبنتين من الجلوس أثناء العشاء حتى لا نأكل، أخدِّم عليهم فقط، وبعدما ذهب أخو زوجي انفجرت في زوجي لأن كان فاض بي وتشاجرت معه".

وقالت الزوجة: "من يوم زواجي لا أشعر أني أعيش حياة زوجية بل أشعر أني أنفذ حكمًا، "عمري راح مع زوج بخيل أناني وقررت الانفصال لكي آخذ حقي بالقانون ولذلك لجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع تحمل رقم 3427 لسنة 2018 ودعوى نفقة تحمل رقم 1859 لسنة 2018، وما زالت الدعوتان منظورتين".​