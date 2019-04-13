"أنا اللي هنام على الكنبة".. عامل يقتل صديقه بسبب الخلاف على مكان النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على عامل؛ لاتهامه بقتل صديقه بسبب الخلاف على مكان "النوم".

تلقى قسم شرطة الشرابية بلاغا مفاده العثور على جثة عامل داخل ورشة حدادة بدائرة القسم، وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه وزميله في العمل.

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وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة وقال إنهما صديقان، وليلة ارتكابه الواقعة حدثت مشادة بينهما بسبب الخلاف على أولوية حجز مكان النوم لأنهما يبيتان داخل مقر العمل لعدم قدرتهما على استئجار مسكن خاص، مشيرًا إلى أنه كان يريد المبيت على "كنبة" داخل الورشة إلا أن المجني عليه رفض طلبه واستفزه بقوله "أنا اللي هنام على الكنبة"، وتطور الأمر بينهما إلى مشاجرة خنقه خلالها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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