أخبار متوقعة.. اجتماع لوزير الأوقاف وتفعيل "100 مليون صحة" بالعريش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اجتماعا مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية بديوان عام الوزارة، ويبدأ تفعيل المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس سي وعلاج الأمراض غير السارية في محافظة شمال سيناء، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم السبت، ونرصدها في السطور التالية..

القاهرة.. يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اجتماعا مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية بديوان عام الوزارة؛ لمناقشة ومتابعة عدد من الموضوعات المهمة في مقدمتها خطة الوزارة الدعوية خلال شهر رمضان المبارك، والملتقيات الفكرية، ومساجد وخطباء عيد الفطر المبارك 1440هـ، وبعض الموضوعات الإدارية.

كما يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مؤتمرا بأكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر، يتناول خلاله عددا من القضايا الهامة الخاصة بالوزارة وبهيئة الأوقاف وعرض أطلس الأوقاف كاملا في سبعة وثمانين مجلدا.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 11 متهما في قضية أحداث "كنيسة مارمينا بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس جماعة تكفيرية وتولي قيادتها والانضمام لها، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

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العريش.. تبدأ تفعيل المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس سي وعلاج الأمراض غير السارية في محافظة شمال سيناء، طبقا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

الإسكندرية.. يلتقى فريق الأهلى مع صن داونز الجنوب أفريقي مساء اليوم ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

صنعاء.. يحضر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الجلسة الافتتاحية الأولى للبرلمان اليمني المقرر عقدها بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت،بمشاركة 19 سفيرًا من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك لانتخاب هيئة الرئاسة تليها الجلسة الافتتاحية ومن ثم جلسة مع الحكومة التي ستحضر ببرنامجها.

بكين.. يزور وزير خارجية اليابان "تارو كونو" إلى الصين ، بناء على دعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، ويترأس الجانبان خلال الزيارة الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين الدولتين.

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