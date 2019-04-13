حدث ليلًا| قرارات حاسمة للأزهر بشأن "خلع البنطلونات" وقصف إسرائيلي لسوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدة ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العلاقات التاريخية الأخوية التي تربط بين مصر والسنغال، قد توطدت على مر السنين على مختلف أصعدتها الثقافية والسياسية والاقتصادية.

قال الدكتور غانم السعيد، المشرف على المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، إن الجامعة اتخذت عدة قرارات حاسمة بشأن واقعة إجبار الطلاب على خلع "بنطلوناتهم" داخل مدرج كلية التربية، والتي أثارت غضبًا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الخميس الماضي.

ويرصد الخليج 365، أهم أحداث الساعات الماضية.

"مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون المُتشرك".. نص كلمة السيسي في السنغال

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العلاقات التاريخية الأخوية التي تربط بين مصر والسنغال، قد توطدت على مر السنين على مختلف أصعدتها الثقافية والسياسية والاقتصادية.

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"حفل مهيب وموقع باهر".. عمرو أديب معلقًا على قرعة كأس الأمم الإفريقية بمصر

أشاد الإعلامي عمرو أديب، باحتفالية سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت بمنطقة الأهرامات مساء اليوم الجمعة.

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مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتوفير كل الدعم لنجاح بطولة أمم أفريقيا

رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بكل الوفود الإفريقية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم التي ستستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل.

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"إقالات وفصل".. 5 قرارات حاسمة من الأزهر بشأن واقعة "خلع البناطيل"

قال الدكتور غانم السعيد، المشرف على المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، إن الجامعة اتخذت عدة قرارات حاسمة بشأن واقعة إجبار الطلاب على خلع "بنطلوناتهم" داخل مدرج كلية التربية، والتي أثارت غضبًا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الخميس.

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مرصد الأزهر: الهتافات العنصرية ضد "محمد صلاح" في بريطانيا جريمة كراهية

استنكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الهتافات العنصرية التي أطلقها بعض مشجعي نادي "تشيلسي"، مساء أمس أول الخميس.

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استغرق 3 ساعات.. تفاصيل اجتماع رؤساء الكنائس لإتمام "الأحوال الشخصية"

كشف يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية في مصر، تفاصيل اجتماع رؤساء الكنائس المصرية .

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بالصور.. نجوم الفن والإعلام في عزاء محمود الجندي

أقيمت مساء أمس، بدار مناسبات المجمع الإسلامي في الشيخ زايد مراسم عزاء الفنان الراحل محمود الجندي.

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السودان.. بيان لقوات الدعم السريع يطالب بالتغيير الفوري

أصدرت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم السبت، بيانا طالبت فيه بالتغيير الفوري، والانتقال إلى مرحلة جديدة بعد الأحداث المتسارعة التي أدت إلى عزل البشير.

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قصف إسرائيلي على مواقع للجيش السوري في حماة

قصفت اسرائيل فجر اليوم السبت عددا من المواقع التابعة للجيش السوري في محافظة حماة وسط سورية .

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قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان تحدد 3 مطالب لفض الاعتصام

حددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، اليوم السبت، 3 مطالب رئيسية لفض الاعتصام المستمر أمام القيادة العامة للقوات المسلحة.

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رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يتنحى عن منصبه

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عوض بن عوف، التنازل عن منصبه، وتعيين الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيسًا للمجلس الانتقالي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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الشرطة الجزائرية تعلن اعتقال 108 متظاهرين خلال احتجاجات الجمعة الثامنة

أعلنت الشرطة الجزائرية، اعتقال 108 متظاهرين احتجوا على تولي عبد القادر بن صالح، الرئيس الموقت للبلاد، في الجمعة الثامنة على التوالي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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زعيم كوريا الشمالية يبدي استعداده لعقد قمة ثالثة مع ترامب

أبدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون استعداده للمشاركة في قمة ثالثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية اليوم السبت.

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المسماري: مطار طرابلس تحت تأمين القوات المسلحة الليبية

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن القوات المسلحة الليبية تتقدم على 7 محاور رئيسية ببطء بسبب ازدحام السكان والمنشآت العامة والخاصة.

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مندوب السودان بمجلس الأمن: قرارات المجلس العسكري جاءت استجابة لمطالب الشعب

أكد مندوب السودان في مجلس الأمن السفير عمر دهب، الجمعة، أن قرارات المجلس العسكري الانتقالي جاءت استجابة لمطالب الشعب، مشددا على أن ما يحدث في السودان "شأن داخلي خالص".

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