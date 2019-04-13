زيارة الرئيس السيسي للسنغال تتصدر عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة اليوم (السبت) زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسنغال أمس ضمن جولته الخارجية التى بدأها مطلع الأسبوع الماضى بزيارة جمهوريتى غينيا، وكوت ديفوار، مرورا بالعاصمة الأمريكية واشنطن .

الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام)، إنه في ختام جولة تاريخية شملت عددا من دول غرب أفريقيا، أعادت مصر لدورها الريادى كقاطرة للتنمية بالقارة السمراء، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس السنغالي ماكى سال بمقر القصر الجمهورى بالعاصمة السنغالية داكار، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، وذلك فى محطته الرابعة والأخيرة، التى بدأها مطلع الأسبوع الماضى بزيارة جمهوريتى غينيا، وكوت ديفوار، مرورا بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس أكد حرص مصر على استمرار التشاور السياسى مع السنغال بشأن مختلف ملفات السلم والأمن بالقارة، إيماناً منها بالدور المهم الذى تضطلع به السنغال فى هذا الصدد على المستوى الإفريقي..كما أعرب الرئيس، خلال المباحثات عن سعادته بزيارة السنغال، وجدد التهنئة للرئيس ماكى سال بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، والذى يؤشر إلى ثقة الشعب السنغالى فى شخصه لاستكمال مسيرة النمو والازدهار فى البلاد. وعبر الرئيس كذلك عن اعتزاز مصر بدورها فى دعم جهود التنمية فى السنغال عبر تقديم برامج الدعم الفنى وبناء القدرات لإعداد الكوادر السنغالية، وأشاد بخطة السنغال الطموحة للتنمية الاقتصادية، وبوتيرة النمو الاقتصادى التى تشهدها كأحد النماذج الناجحة فى القارة الإفريقية.

وفي الشأن المحلي، ذكرت (الأهرام) أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا، لمتابعة آخر مُستجدات الخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة.

وأضافت أن مدبولي استعرض، في الاجتماع ـ الذى حضره الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربيّ، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وعدد من مسئولى الجهات المعنية ـ ملامح الخطة التنفيذية المُقترحة للمنظومة الجديدة لإدارة المُخلفات والتى تتضمن ثلاثة برامج؛ يستهدف البرنامج الأول تطوير البنية التحتية، ويقوم على عددٍ من المحاور تتمثل فى إغلاق المقالب العشوائية والتى يبلغ عددها 57 مقلباً، وإنشاء 36 محطة وسيطة ثابتة و56 محطة متحركة بإجمالى 92 محطة، فضلاً عن إنشاء 59 خليى دفن صحي.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الأهرام) أن الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، أكد أن الوزارة تسعى إلى التطوير الدائم والمستمر والاستثمار فى العمالة وتدريبهم على أحدث التكنولوجيات التصنيعية وكذلك إعطاء الفرصة للشباب لتقلد المناصب القيادية. وشدد، خلال تفقده شركة حلوان لمحركات الديزل «مصنع 909 الحربي» فرع شبرا الخيمة، والتى تسهم فى تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية للدولة، على ضرورة التعاون ما بين الشباب وأصحاب الخبرات لتطوير الأداء بالشركة.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الأهرام)، أن الآف المتظاهرين الجزائريين خرجوا إلى الشوارع والميادين الرئيسية فى مختلف الولايات الجزائرية للمشاركة فى الجمعة الثامنة على التوالى من الحراك الشعبي، للمطالبة بمرحلة انتقالية دون شخصيات منتمية للنظام السابق بينهم الرئيس الانتقالى عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة نور الدين بدوى ورئيس المجلس الدستورى الطيب بلعيز.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم: إن قوات مكافحة الشغب إنسحبت من ساحة البريد المركزي، التى تعد الساحة الرئيسية لتجمع المتظاهرين منذ بداية الاحتجاجات، ولم يعرف بعد سبب الانسحاب، غير أن الساحة غالبا ما تشهد مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن التى تحاول تفريق التجمعات باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

الجمهورية:

بدورها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن العلاقات التاريخية الأخوية التي تربط بين مصر والسنغال قد توطدت على مر السنين علي مختلف أصعدتها الثقافية والسياسية والاقتصادية، مذكراً في هذا الإطار بالعلاقة الوطيدة التي جمعت الآباء المؤسسين لتلك العلاقات التاريخية في صورتها الحالية علي يد الرئيسين جمال عبدالناصر و"ليوبولد سنجور" منذ ستينيات القرن الماضي.

وأضافت أن الرئيس السيسي أكد، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، أنه فيما يتصل بمشاوراته مع نظيره السنغالي، فقد أجريا مباحثات ثنائية متعمقة ومثمرة، تناولت بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين مصر والسنغال على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما تبادلا وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية؛ لاسيما الأوضاع في منطقة غرب إفريقيا.

وفي الشأن المحلي،ذكرت (الجمهورية) أن قطار التعديلات الدستورية يواصل انطلاقه في كل المحافظات عبر المؤتمرات والندوات والمسيرات الشعبية التي تجوب القري والنجوع لشرح التعديلات وحث المواطنين علي النزول ايام الاستفتاء.

وأضافت أن حزب "مستقبل وطن" نظم سلسلة فاعليات في اقسام الهرم وكرداسة والعمرانية ومنشأة القناطر وفي المراغة بسوهاج بقرية بهتا برئاسة محمد خلف الله وحضور رجال الدين الاسلامي والمسيحي وفقهاء الدستور والشباب والمرأة وذوي الاحتياجات وجميع اطياف المجتمع السوهاجي الذي عبروا عن سعادتهم بالتعديلات المقترحة.

وفي شأن آخر، ذكرت الصحيفة أن قوات الأمن نجحت في إحباط هجوم إرهابي استهدف كمين عيون موسي الأمني وتمكنت بحرفية من التصدي للعناصر الإرهابية المسلحة.. حيث حاولت تلك العناصر الإرهابية في الساعات الأولي من صباح أمس استهداف نقطة التفتيش إلا أن يقظة وتجهيزات القوة حالت دون ذلك.. وبادرت بالتعامل علي الفور مع العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران معهم.

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وأشارت إلى أن الهجوم أسفر عن مصرع اثنين من المنفذين عثر بحوزة أحدهما علي حزام ناسف كان معداً لاستهداف قوة نقطة التفتيش وتمكنت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات من التعامل معه وإبطال مفعوله.

وذكرت (الجمهورية) أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لاقي اعجابا كبيرا أمام فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن.. حيث كثف أعضاء الوفد المصري أمام الاجتماعات والذي يضم د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ود.محمد معيط وزير المالية ود.طارق شوقي وزير التربية والتعليم من لقاءاتهم علي هامش الاجتماعات.

وأضافت أن مؤسسة التمويل الدولية أعلنت أنها ستعمل علي توسيع نشاطها في مصر خلال المرحلة المقبلة لدعم قطاعات النقل والطاقة المتجددة وريادة الأعمال.. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته د.سحر نصر مع ستيفاني فون فريدبرج الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن.

وفي الشأن الدولي، قالت (الجمهورية) إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عقد أمس مؤتمراً صحفياً أوضح فيه الإجراءات التي سبقت عزل الرئيس السوداني عمر البشير والخطوات التي يخطط المجلس لاتخاذها في الفترة المقبلة.

ونقلت عن الفريق أول عمر زين العابدين. رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي إن الأزمة في البلاد كانت تتطلب حلولاً شاملة تعتمد علي مطالب المحتجين في الشارع. مشدداً علي ان المجلس العسكري ليس طامعا في السلطة وأن مهمته الأساسية حفظ أمن واستقرار البلاد، وأن الجيش لن يسمح بأي محاولة عبث، موضحا ان المجلس مستعد لتقصير المرحلة الانتقالية المحددة بعامين وفق الظروف الأمنية والسياسية.

أخبار اليوم:

بدورها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد حرص مصر على استمرار التشاور السياسي مع السنغال، إيمانا بالدور المهم الذي تضطلع به علي المستوي الأفريقي. وأعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية التي تربطها بالسنغال، بالإضافة إلي تلاقي رؤى ومواقف البلدين إزاء مجمل القضايا الدولية والإقليمية خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن مصالح القارة الأفريقية المشتركة ومواقفها الموحدة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي عقد أمس جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس السنغالي ماكي سال‬ بالقصر الجمهوري بالعاصمة السنغالية داكار أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس ‬ماكي سال رحب بزيارة الرئيس السيسي إلى السنغال وأشاد بالدور المصري الأصيل في الدفاع عن القضايا الأفريقية علي الساحة الدولية ومعالجة المشاكل التي تشغل البال الجمعي لشعوب القارة، ونوه الرئيس السنغالي بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وضرورة العمل علي تطوير مختلف أطر التعاون المشترك.

وفي موضوع آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة شهد الختامية للمناورة (بدر 2019)‬ التي نفذتها وحدات من الجيش الثالث الميداني بالتعاون مع الأفرع الرئيسية على مدار الأيام الماضية في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأكد الفريق محمد فريد أن نجاح المناورة يؤكد قدرة واستعداد رجال القوات المسلحة للدفاع عن أمن مصر القومي على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب اليقظة والاستعداد الدائم والإهتمام بالتدريب الجاد وتطوير أساليبه ووسائله بصفة مستمرة، والاستفادة من الخبرات القتالية المكتسبة لصقل المهارات القتالية والفنية للمقاتلين وتحقيق الأهداف المخططة لكافة المهام التدريبية.

وفي الشأن المحلي، ذكرت (أخبار اليوم) أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بحثا الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة التي تنفذها الهيئة من وحدات بالإسكان الاجتماعي والمتوسط، واستعرض الجانبان مواعيد الانتهاء من 26٫7 ألف وحدة سكنية وتسليمها للحاجزين، و47 ألف وحدة سكنية يبدأ تسليمها من نهاية يونيو القادم وحتي نهاية مارس 2020.

كما استعرضا مشروع دار مصر للإسكان المتوسط وتسليم 19٫5 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولي للمشروع، وتسليم 4٫7 ألف وحدة أخري. ويتم حاليا إنشاء 7٫5 ألف وحدة ليتم تسليمها تباعا من نهاية يونيو القادم حتي نهاية مارس 2020.

وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن الحملة الرئيسة للانتخابات الاسبانية بدأت رسميًّا أمس الجمعة ، بعد ان شهدت المدن الأسبانية العديد من الموتمرات والإجتماعات غير الرسمية للأحزاب التي امتدت علي مدار شهر، لعرض رؤيتهم وبرامجهم، في محاولة للفوز بالجزء الأكبر من كعكة مقاعد البرلمان وبالتالي الفوز بتشكيل الحكومة.

وأضافت الصحيفة أن مقاطعة كتالونيا تعد بمثابة مسمار جحا في السياسة الاسبانية، فلن يفرط السياسيون والاقتصاديون في المقاطعة التي تعتبر محرك الاقتصاد الأسباني ولكن عليهم إقناع أهالي المقاطعة ببرامجهم الانتخابية في مواجهة مع حزب (ارك)،‬ وهو الحزب الذي ينادي بالانفصال، وحزب ‬جونز برا كتالونيا ،أو (جميعا من أجل كتالونيا) وهو حزب يميني كتالاني، وهما اكبر حزبين سياسيين.