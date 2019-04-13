"تجنبوا أشعة الشمس".. تحذيرات ونصائح الأرصاد بشأن الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نصح محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في ذروتها اليوم السبت، بتجنب التواجد تحت أشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقي للرأس سواء "كاب أو ما شابه ذلك".

ووجه شاهين في تصريحات لمصراوي، المواطنين بزيادة معدلات شرب المياه على مدار اليوم؛ لارتفاع درجات الحرارة وتعويض المفقود من الجسم ولعدم إصابة الجسم بالجفاف، ناصحا العاملين في الملاحة البحرية، بتجنب أي نشاطات؛ لوجود نشاط للرياح على خليج السويس والبحر الأحمر.

ونصح قائدي المركبات على الطرق السريعة، وتحديدا في محافظات شمال الصعيد أو غرب البلاد لمدن سيوة والوادي الجدي ومحافظات شمال الصعيد وحتى بني سويف والجيزة، بالقيادة بهدوء على الطرق لأنه مع ارتفاع درجات الحرارة ستشهد بعض المحافظات نشاطًا في الرياح وستقل معها الرؤية الأفقية، لذا نرجو القيادة بهدوء أثناء انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مع العلم أنها لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية في هذه المناطق، أما محافظة القاهرة فلن تشهد رياحًا بشكل كبير ولكن ستشهد شوائب عالقة خلال ساعات النهار.

وعن تخفيف الملابس، نصح شاهين المواطنين، بالبدء في تخفيف الملابس تدريجيا مع متابعة النشرات الجوية بشكل يومي لتحديد مواعيد انخفاض الموجة أو انكسارها نظرا لارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها في ذات الوقت التي هي من سمات فصل الربيع خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح.