شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفد» ينظم مؤتمر حاشد للدعوة للتصويت التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم حزب الوفد مؤتمر جماهيري حاشد بجنوب بورسعيد للدعوة للمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية، بحضور المستشار بهاء أبوشفة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، وسليمان وهدان، نائب رئيس الوفد ووكيل البرلمان، وعلاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، ومرتضى منصور عضو البرلمان ورئيس نادي الزمالك، وعدد آخر من النواب منهم سعيد حساسين.

وطالب المستشار بهاء ابو شقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس حزب الوفد المواطنين بالنزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مضيفا: «بنقول للجميع انزل وعبر عن رأيك بوضوح، لأن رأيك شهادة والشهادة لا يصح قانونًا أو شرعًا أن تحجب بأي صورة، أناشد الجميع إنه ينزل ويقول رأيه، وده الأسلوب الأمثل للديمقراطية، إن كل مواطن يدلي برأيه، ما دام أن هذا الرأي الذي سيدلي به في الصندوق، هو ما ستعلنه النتيجة في هذا الشأن».

و قال سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، ووكيل مجلس النواب إن التعديلات الدستورية ليست بدعة وتحدث في دول العالم المتقدم والثالث، وهناك دساتير تم تغيرها خلال عام وعامين، وأضاف أن «الدستور شأن محلى يتواكب مع المرحلة والاستقرار، وكنت أتمنى أن يكون هذه الدستور جديدا، ويتم تعديل دستور 2014 بشكل كامل وخاصة مع الانطلاقة الجديدة وحالة التنمية والإصلاح الاقتصادي، ولكن التعديلات بهذا الشكل قاصرة على أمور بسيطة، ولذا لا بد من دستور يتواكب مع هذه الحالة والمرحلة»، مشيرًا إلى أن دستور 2014 تم وضعه في حالة من الضغط.

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و قال وكيل مجلس النواب أن هناك مكاسب عديدة من هذه التعديلات الدستورية، ومن أبرزها إضافة نائب رئيس الجمهورية الذي يعد استقرار للمؤسسة، فضلا عن التأكيد على دور المرأة في الحياة السياسية، ووضع كوتة للشباب والعمال والفلاحين للتأكيد على مشاركتهم

وأضاف «وهدان»: «الجيل الحالي عاصر حراك سياسي مليء بالزخم ولكنه أمام مسؤولية تاريخية يقتضي الإدلاء برأيه والمشاركة، واحترام الرأي الآخر.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن قيادات وأعضاء مجلس النواب الذين تحدثوا أمام هذا المؤتمر الجماهيري الكبير أكدوا أهمية المشاركة الجماهيرية الكبيرة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية من أجل استكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي حققتها مصر في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف «عابد» ان ثقته كاملة وتامة ومطلقة في حرص الشعب المصرى العظيم على المشاركة الإيجابية الكبيرة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن الأكاذيب والشائعات التي ترددها جماعة الإخوان الإرهابية بشأن التعديلات الدستورية مكانها سلة المهملات.