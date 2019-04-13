شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يزور دير أبو مقار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار زار قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح الجمعة، دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت. والتقى البابا بمجمع رهبان الدير، وألقى عليهم كلمة روحية، كما عقد بعض اللقاءات الفردية مع بعض الآباء الرهبان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يزور دير أبو مقار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.