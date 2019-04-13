شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية يساهم في دفع حركة السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، في مراسم حفل سحب قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم لعام ٢٠١٩ تحت سفح أهرامات الجيزة.

وأكدت الوزيرة على أن استضافة مصر لمثل هذه البطولات الدولية الهامة يساهم في دفع الحركة السياحية الوافدة وإبراز ما تتمتع به مصر من مقومات وإمكانيات سياحية تؤهلها لتنظيم البطولات الرياضية العالمية.

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ومن جانبها أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية تنظيم هذه الاحتفالية من أمام الأهرامات وتمثال أبوالهول مهد التاريخ والحضارة وعلى مقربة من المتحف المصري الكبير.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها باستضافة مصر لهذه البطولة الهامة وللفرق الـ ٢٤ المشاركة في البطولة وللمشجعين الذين أتوا لمساندة فرقهم، متمنية لهم إقامة سعيدة وأن يتمتعوا خلالها بتجربة سياحية رائعة في الأماكن والمدن المختلفة التي ستقام بها المباريات مما سيلقي الضوء على المحافظات المصرية المختلفة.

وأشارت إلى أن السياحة الرياضية بشكل عام تعد من أهم الأنماط السياحية التي تلقي رواجاً بين مختلف الفئات والجنسيات وتساعد بشكل مباشر في زيادة عدد السائحين وزيادة نسب الإشغالات السياحية في المدن التي تشهد البطولات.