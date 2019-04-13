شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير الزراعة يتفقد محطة البحوث الزراعية والمزارع البحثية بسخا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سيزور المحافظة،السبت.

وتفقد بعض المشروعات الزراعية، حيث سيقوم بزيارة محطة بحوث سخا والبرنامج الوطني لتربية وإنتاج تقاوي القمح والفول البلدي، وأيضا محاصيل العلف والبصل والمحاصيل الزيتية، كما سيقوم أبوستيت بافتتاح موسم زراعة القطن بمحطة بحوث سخا، وزيارة محطتي إعداد التقاوي لمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وزيارة أنشطة الإنتاج الحيواني بمحافظة كفرالشيخ.