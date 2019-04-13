شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة الرئيس السيسى لدولة السنغال ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة دولة السنغال ضمن جولته الخارجية والتى شملت أيضا كلا من غينيا والولايات المتحدة، وكوت ديفوار". Advertisements وبحث الرئيسان العلاقات التاريخية بين مصر والسنغال، كما تناولت بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين على مختلف المستويات. وتبادلا الرئيسان وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع في منطقة غرب أفريقيا.

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