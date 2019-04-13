شكرا لقرائتكم خبر عن المياه خضراء وزرقاء ورمادية وسوداء.. تعرف عليها و على خصىائصها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المياه هي في قلب التنمية المستدامة وهي ضرورية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، والطاقة وانتاج الغذاء وسلامة النظم الايكولوجية وبقاء الإنسان، كما أن المياه كذلك في صلب عملية التكيف مع تغير المناخ حيث تضطلع بدور الرابط بين المجتمع والبيئة. وفى التقرير التالي نوضح 3 أنواع لا تعرفها من المياه: المياه الزرقاء عبارة عن المياه السائلة الجارية فى الأنهار وخزانات المياه الجوفية وتستخدم فى كافة الأغراض والأنشطة التي تحتاج إلي موارد مائية. Advertisements المياه الخضراء عبارة عن مياه الأمطار التي تتخلل التربة بطريقة طبيعية وتظل عالقة بجزيئاتها ويستفيد منها النبات في الزراعات المطرية . المياه الرمادية وهي المياه التي تخرج من المغاسل وأحواض الاستحمام والغسالات والمصارف الأرضية وتتميز هذه المياه بأنها لا تحتوي علي مواد عضوية بخلاف المياه التي تخرح من المراحيض فهي مياه سوداء لا يمكن إعادة استخدامها الا بعد معالجتها، والمياه الرمادية هي المياه المستخدمة لتخفيف نسبة المياه الملوثة العائدة الي النهر وتحتاج أنظمة المياه الرمادية الي الفصل من المنبع للمياه داخل المنازل وتنفذ شبكات منفصلة للمياه الرمادية ثم يتم معالجتها وضخها الي نقاط استخدامها حتي يمكن اعادة استخدام المياه الرمادية طبقا لمواصفتها في الأغراض الزراعية الواردة بالكود المصري (2015/501).

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