أخبار مصر | "رياح وأتربة وبرودة".. الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رياح وأتربة وبرودة".. الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة؛ ليسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على باقي الأنحاء نهارا، بارد ليلا.
وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على مناطق من غرب وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 34
شبين الكوم 13 33
طنطا 13 32
دمنهور 14 30
الإسكندرية 14 28
بلطيم 13 26
مطروح 12 27
السلوم 11 24
سيوة 18 32
بورسعيد 16 23
دمياط 16 22
الزقازيق 14 33
الاسماعيلية 13 33
السويس 14 30
العريش 12 31
رفح 13 30
رأس سدر 16 30
نخل 06 33
نويبع 20 32
طابا 13 30
كاترين 09 27
الطور 18 31
شرم الشيخ 21 30
الغردقة 18 32
مرسى علم 22 29
الفيوم 15 35
بنى سويف 15 35
المنيا 12 35
أسيوط 13 35
سوهاج 14 35
قنا 15 35
الأقصر 15 35
أسوان 18 36
أبوسمبل 19 35
الوادى الجديد 16 34
الشلاتين 19 30
ابو رماد 20 30
حلايب 22 28
راس حدربة 18 29