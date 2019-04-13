شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الأول لجمعية رعاية مرضى الأورام والحالات الحرجة بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الأعضاء المؤسسين لجمعية رعاية مرضى الأورام والحالات الحرجة، بجنوب سيناء، اجتماع الجمعية الأول بعد الموافقة على تأسيسها، بحضور المحاسب فوزي همام، السكرتير المساعد لمحافظة جنوب سيناء، وذلك بمقر الجمعية بطور سيناء، ووقع السكرتير المساعد على استمارة عضوية بالجمعية.
وعقد الاجتماع برئاسة حسام محمد الحنفي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، الدكتور أحمد محفوظ نائب الرئيس وأحمد محمد حامد، أمين الصندوق، وعلي عبدالجيد على احمد سكرتير المجلس.
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