تعرف على أبرز استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية العامة 2019 × 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق 8 يونيو المقبل وتنتهى 3 يوليو المقبل، ”الخليج 365” يقدم فى 10 معلومات أبرز خطوات الوزارة نحو الاستعداد للاختبارات. 1- انتهاء طلاب الثانوية العامة من تسجيل الاستمارات الإلكترونية وكتابة الاستمارة الورقية. 2- اختيار أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة وتكليفهم. 3- اختيار العاملين بالكنترولات ولجان النظام والمراقبة وأيضا رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل. 4- فتح باب التقدم للراغبين فى العمل كملاحظين ومقدرى درجات بكنترولات الثانوية العامة. Advertisements 5- إعادة قواعد تنظيم وتوزيع الملاحظين فى لجان الامتحانات بحيث يتم التوزيع داخل المحافظة. 6- التنسيق مع الجهات المعنية بامتحانات الثانوية العامة استعدادا للامتحانات. 7- الانتهاء من مواصفات الورقة الامتحانية وفق نظام البوكليت والتأكيد على ارتفاع نسبة الأسئلة الاختيار من متعدد فى الامتحانات. 8- توفير نماذج الاسترشادية للطلاب فى جميع المواد لتدريبهم على نموذج محاكى للامتحان الحقيقى وتوفيره على موقع الوزارة. 9- حصر إعداد الطلاب المتقدمين للامتحان والذى تخطى الـ700 ألف طالب وطالبة وإرسالها إلى المطبعة. 10- جار تجهيز أرقام جلوس الطلاب داخل لجان النظام والمراقبة.

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