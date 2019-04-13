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ربة منزل تطعن زوجها بسكين فى الظهر بسبب خلافات زوجية فى المنوفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت مباحث مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من ضبط ربة منزل وذلك عقب قيامها بطعن زوجها بسكين بسبب خلافات عائلية بينهم ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، بلاغا من مستشفى شبين الكوم التعليمي بوصول " أحمد.م.ع " 27سنة فلاح مصاب بجرح طعني نافذ بالظهر من الجانب الأيسر ولا يمكن استجوابه.

وتبين الي اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي، وبسؤال والد المصاب أكد حدوث مشاجرة بينه وبين زوجته بسبب خلافات زوجية فقامت على إثرها بطعنه بسكين.

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تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة وتدعى " سارة.ع.ا " 20سنة التي أقرت بإحداث إصابته بسبب مشادة كلامية،تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

 

 

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