أخبار مصر | "حافظ على حقك وشارك".. الجالية المصرية بفرنسا تعقد ندوة لشرح التعديلات الدستورية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حافظ على حقك وشارك".. الجالية المصرية بفرنسا تعقد ندوة لشرح التعديلات الدستورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا، مساء الجمعة، ندوة لشرح التعديلات الدستورية، من منطلق المسؤولية تجاه الوطن وفي إطار حملة بنفكر لبكرة وائتلاف دعم الدستور.

وجمعت عدد من رموز الجالية وبدأت بعزف السلام الجمهوري، ثم وقف الحضور دقيقة حداد ترحما على أرواح شهداء الوطن وتلي ذلك عرض فيلم وثائقي عن الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت خلال الأربع سنوات الماضية ثم وزع على كل من الحضور نسخة من المواد التي تتناولها التعديلات الدستورية.

وتم التنويه بأن الدساتير ليست بكتب سماوية وانما تتم صياغتها لتحقيق ما يتطلبه المجتمع وبحكم التطور العصري تخضع الدساتير في كل بلدان العالم للتعديلات بما يحقق العدالة والأمن والاستقرار وفتح باب النقاش والحوار وتمت الإجابة وشرح التفاصيل من جانب قيادات الاتحاد.

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وتخلل الندوة الأغاني الوطنية، وأبدى الحضور عن سعادتهم الغامرة على المكتسبات التي ستحققها التعديلات الدستورية وفي مقدمتها تثبيت التمثيل البرلماني للفئات التى نص عليها الدستور السابق بشكل مؤقت وخاصة المصريين بالخارج والشباب والمرأة والأخوة المسيحيين شركاء الوطن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا أن تكون مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات والعديد من المواد وأن التعديلات تصب في صالح الوطن وتم التأكيد من جانب قيادات الاتحاد أن المشاركة في الاستفتاء هي حق للمصري بالخارج مثل المصري بالداخل وواجب التمسك بالحفاظ على هذا الحق.

وأشار الحضور إلى ضرورة العمل على حث وحشد أبناء الجالية والمشاركة في صنع مستقبل الوطن واستكمال مسيرة التنمية والبناء في الوطن الأم بما يحقق الأمن ومتطلبات الشعب.

شارك في اللقاء؛ الشيخ محمد أبو الحديد رئيس اللجنة الدينية وإمام مسجد شافي لاري، ونسيم كامل رئيس جمعية الشباب القبطي وعضو مجلس الاتحاد، وأحمد العزازي رئيس جمعية شباب المستقبل وعضو مجلس الاتحاد، ونشأت الحصري نائب رئيس الاتحاد، وجبريل محفوظ مقرر الاتحاد ورئيس جمعية التضامن المصري الفرنسي، وعبدالحميد نقريش أمين عام الاتحاد وعضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج.

كما شارك عددًا من شباب الجمعيات والاتحاد الآنسة ناريمان نقريش وأحمد عبدالحميد وجمال عبدالعظيم ويوسف نقريش ومحمود فايز ومحمد حجازي.