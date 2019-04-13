الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا بارد ليلًا

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة؛ ليسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على باقي الأنحاء نهارا، بارد ليلا. وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على مناطق من غرب وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 14 34شبين الكوم 13 33طنطا 13 32دمنهور 14 30الإسكندرية 14 28بلطيم 13 26مطروح 12 27السلوم 11 24سيوة 18 32بورسعيد 16 23دمياط 16 22الزقازيق 14 33الاسماعيلية 13 33السويس 14 30العريش 12 31رفح 13 30رأس سدر 16 30نخل 06 33نويبع