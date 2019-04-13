انت الان تتابع الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا بارد ليلًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة؛ ليسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على باقي الأنحاء نهارا، بارد ليلا. وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على مناطق من غرب وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 14 34شبين الكوم 13 33طنطا 13 32دمنهور 14 30الإسكندرية 14 28بلطيم 13 26مطروح 12 27السلوم 11 24سيوة 18 32بورسعيد 16 23دمياط 16 22الزقازيق 14 33الاسماعيلية 13 33السويس 14 30العريش 12 31رفح 13 30رأس سدر 16 30نخل 06 33نويبع
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 34
شبين الكوم 13 33
طنطا 13 32
دمنهور 14 30
الإسكندرية 14 28
بلطيم 13 26
مطروح 12 27
السلوم 11 24
سيوة 18 32
بورسعيد 16 23
دمياط 16 22
الزقازيق 14 33
الاسماعيلية 13 33
السويس 14 30
العريش 12 31
رفح 13 30
رأس سدر 16 30
نخل 06 33
نويبع 20 32
طابا 13 30
كاترين 09 27
الطور 18 31
شرم الشيخ 21 30
الغردقة 18 32
مرسى علم 22 29
الفيوم 15 35
بنى سويف 15 35
المنيا 12 35
أسيوط 13 35
سوهاج 14 35
قنا 15 35
الأقصر 15 35
أسوان 18 36
أبوسمبل 19 35
الوادى الجديد 16 34
الشلاتين 19 30
أبو رماد 20 30
حلايب 22 28
رأس حدربة 18 29
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا بارد ليلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.