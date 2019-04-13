شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية للمناورة «بدر 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الختامية للمناورة «بدر 2019»، التي نفذتها وحدات من الجيش الثالث الميدانى بالتعاون مع الأفرع الرئيسية على مدار الأيام الماضية، وتضمنت المرحلة تنسيق الجهود بين عناصر المشاة والمدرعات، مع عناصر من قوات المظلات لاحتلال خط حيوى وتأمينه، والتى تأتى في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وأكد رئيس الأركان، أن نجاح المناورة «بدر 2019»، يؤكد قدرة واستعداد رجال القوات المسلحة للدفاع عن أمن مصر القومى على كل الاتجاهات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب اليقظة والاستعداد الدائم والاهتمام بالتدريب الجاد وتطوير أساليبه ووسائله بصفة مستمرة، والاستفادة من الخبرات القتالية المكتسبة لصقل المهارات القتالية والفنية للمقاتلين وتحقيق الأهداف المخططة لكافة المهام التدريبية.

والتقى رئيس الأركان بعدد من القادة والضباط المشاركين بالمناورة، وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، كما ناقشهم في أسلوب تنفيذهم مهامهم، ومدى استعدادهم لمواجهة المتغيرات الحادة وغير المتوقعة أثناء سير أعمال القتال.