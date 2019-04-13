أخبار مصر | 'الإعلاميين' تنظم ثاني ندواتها للتوعية بأهمية المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الإعلاميين' تنظم ثاني ندواتها للتوعية بأهمية المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت نقابة الإعلاميين، ثاني ندواتها التثقيفية، بالتعاون مع نادي الإعلاميين الرياضي، بعنوان "مشاركتك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني"؛ للتعريف بأهمية مشاركة المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وإبداء رأيهم بكل شفافية ونزاهة.

وشددت النقابة خلال الندوة، على ضرورة المشاركة، التي تُعد مظهر من مظاهر تحضر الأمم، كما تناولت الندوة التعريف بالمواد المطروحة للتعديل وأهميتها في مرحلة بناء مصر الجديدة ومواجهة قوى الشر .

حاضر بالندوة دكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وطارق شرباص رئيس مجلس إدارة نادى الإعلاميين، والنائب محمد إسماعيل، وبحضور عدد من الإعلاميين، والسياسين، ورجال الدولة، وأعضاء مجلس النقابة، وأعضاء نادي الإعلاميين الرياضي بالسادس من أكتوبر.