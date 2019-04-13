أخبار مصر | غدًا.. انطلاق الماراثون الأول للشباب الإفريقي بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. انطلاق الماراثون الأول للشباب الإفريقي بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق غدًا السبت، ماراثون الشباب الإفريقي في نسخته الأولى والذي يأتي في إطار فعاليات أسوان عاصمة الشباب الإفريقي، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.

ويشارك في المارثون 1500 مشارك يمثلون 27 دولة إفريقية، وينطلق الماراثون من أمام كوبري أسوان الجديد وينتهى بنادي أسوان، بمسافة 11 كيلومترا.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الماراثون يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالرياضة، من خلال التواصل الدائم والمستمر مع أشقائها من الدول العربية والافريقية الصديقة مشيرا إلى أن هذا الماراثون يتزامن مع رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي

وأشار "صبحي" إلى أن هذا الماراثون يأتي ضمن أنشطة وبرامج وزارة الشباب والرياضة التي تنفذها في أسوان بعد اختيارها عاصمة للشباب الافريقي.

وأوضح أن الوزارة تعمل على استهداف عدد من الانشطة التي تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتبنى فكرة نشر الثقافة الرياضية بين جميع فئات المجتمع، وهو ما دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتأكيد على ان ممارسة الرياضة هى حق لكل فرد حتى يكون قادرا على العطاء ومساهما في تنمية وتطوير المجتمع.