أخبار مصر | حزب الحرية المصري يفتتح مقره الجديد بمحافظة الأقصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الحرية المصري يفتتح مقره الجديد بمحافظة الأقصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى، يرافقه عدد من قيادات الحزب مقر الحزب الجديد بمحافظة الاقصر وذلك فى إطار خطة الحزب للتواجد فى جميع مراكز ومدن محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، فى كلمة له على هامش الافتتاح، إن جميع مقرات الحزب على مستوى الجمهورية ستكون فى خدمة الشعب المصرى والتفاعل مع القضايا الجماهيرية ومساندة الأجهزة التنفيذية فى اداء مهامها، مؤكدًا أنه تقرر أن تعمل مقرات الحزب خلال هذه الفترة المهمة فى تاريخ مصر ليلا ونهارا استعدادا للاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد أن يقرها مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان.

وأعرب "حسب الله" عن ثقته الكاملة فى مشاركة الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، منوهًا إلى أن حزب الحرية المصري، أعد خطة شاملة لمساعدة الجماهير فى المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيدا بتفاعل الشعب المصرى مع هذه التعديلات وتأييدها، وأكبر دليل على ذلك ماتشهده مصر بجميع محافظتها ومدنها وأحيائها وقراها من فعاليات ومؤتمرات ودعاية كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ الحياة السياسة والدستورية المصرية للتعديلات الدستورية ايمانا من الشعب المصرى بأهمية ممارسة حقوقه السياسية فى صنع مستقبل أفضل لمصر وللأجيال القادمة.