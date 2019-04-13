شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط»: تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية يساهم في دفع حركة السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في مراسم حفل سحب قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم لعام ٢٠١٩ وذلك تحت سفح أهرامات الجيزة، وذلك في ضوء استضافة مصر لهذه البطولة خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبل .

وأكدت الوزيرة على أن استضافة مصر لمثل هذه البطولات الدولية الهامة يساهم في دفع الحركة السياحية الوافدة وإبراز ما تتمتع به مصر من مقومات وإمكانيات سياحية تؤهلها لتنظيم البطولات الرياضية العالمية

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حضر الحفل عدد من الوزراء منهم الدكتور خالد العناني وزير الاثار، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والسيد هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذى بالكاف والفيفا، بالإضافة إلى لفيف من السفراء الأفارقة والبعثات الدبلوماسية والرياضية ونجوم كرة القدم من القارة الافريقية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية تنظيم هذه الاحتفالية من أمام الأهرامات وتمثال أبوالهول مهد التاريخ والحضارة وعلى مقربة من المتحف المصري الكبير #GEM2020.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها باستضافة مصر لهذه البطولة الهامة وللفرق ال ٢٤ المشاركة في البطولة وللمشجعين الذين أتوا لمساندة فرقهم، متمنية لهم إقامة سعيدة وأن يتمتعوا خلالها بتجربة سياحية رائعة في الأماكن والمدن المختلفة التي ستقام بها المباريات مما سيلقي الضوء على المحافظات المصرية المختلفة .

وأشارت إلى أن السياحة الرياضية بشكل عام تعد من أهم الأنماط السياحية التي تلقي رواجاً بين مختلف الفئات والجنسيات وتساعد بشكل مباشر في زيادة عدد السائحين وزيادة نسب الإشغالات السياحية في المدن التي تشهد البطولات، وتمنت الوزيرة الفوز للمنتخب المصري والتوفيق للجميع .