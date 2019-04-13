شكرا لقرائتكم خبر عن «الدلتا للسكر» تنظم مؤتمرا للتشجيع على مشاركة باستفتاء التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت شركة الدلتا للسكر مؤتمرا حاشدا بعنوان «خليك مسؤول وشارك في استقرار بلدك» بحضور أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وعدد من أمناء وأعضاء الأحزاب بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، والمسئولين بالشركة، والمئات من العاملين بالمصنع وأهالي مركزي الحامل والرياض، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، لتأييد التعديلات الدستورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب، والمهندس سليمان حسن، مديرعام المصانع، والدكتور عبدالعزيز حمودة، عضو مجلس النواب، والمهندس عبدالحميد الدمرداش ،واللواء إبراهيم القصاص،والدكتور خالد الهلالي،والمهندس وليد السعدني رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة القطن، ومجدي الشراكي،رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، والكيميائي احمد عبدالحكيم رئيس اللجنة النقابية، ومحمود مسعود، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ،وعلاء الوشاحي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعصام عبدالغفار،عضو مجلس النواب الأسبق، وحجازي عبيدي عضو مجلس الشورى السابق، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وتناول المؤتمر البنود التي سيتم تعديلها،وخاصة كوته المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة،كما تناول الهدف من التعديلات من دعم المرأة وضمان تمثيلها في البرلمان بنسبة كبيرة تقديرا لدورها في الحياة السياسية بعدما أثبتت جدارتها في المرحلة الهامة من عمر الوطن،بالإضافة لدعم الشباب،وضمان تواجدهم بقوة وإعداد كبيرة بالبرلمان،ولكي ينال رئيس الجمهورية الذي يتم انتخابه فرصة كاملة للعمل على استقرار الدولة وتنفيذ الخطط التي تتبناها الدولة.

كما أعلن الحضور الحشد ليوم الاستفتاء.

وأكد الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب،أن جميع العاملين بمصنع السكر وأسرهم سيخرجون للإدلاء بأصواتهم لتأييد التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن الشعب المصري سيؤيد التعديلات ويقول نعم لاستكمال المشروعات القومية، ولاستقرار مصر وأمنها، ومزيد من حقوق المرأة والشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، نعم حتى لا تكون مصر مثلها مثل غيرها من دول المنطقة ،نعم لزيادة العلاقة الدولية بمصر، نعم.

Advertisements

وقال اللواء إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب ،إن التعديلات الدستورية تضمن نسبة المرأة والعمال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن التعديلات الدستورية لصالح الشعب المصري،وتناول المهندس هشام الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، المشروعات التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وعددها 11ألف مشروع لرفعة مصر، ودعا الأهالي للمشاركة بنعم للدستور لاستقرار مصر ومحاربة الفساد،ومن أجل دماء الشهداء من رجال الشرطة والجيش،واستكمال المشروعات العملاقة ونعم للرئيس لرجل وجه نظر العالم لمصر.

وطالب الدكتور عبدالعزيز حمودة، عضو مجلس النواب، الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء وتناول بنود التعديلات الدستورية،مؤكداً أن البعض اختزل تلك المواد في اطالة فترة الرئاسة فقط دون مراعاة المكاسب التي ستعود على الشعب المصري جميعاً.

وأكد الدكتور خالد الهلالي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية نابعة من مجلس النواب وليست نابعة من الرئيس والحكومة،وأنه يؤيد التعديلات الدستورية ويدعو للخروج لتأييدها،مؤكداً أن الشعب يحكم والشعب يغير ويعدل ،والدستور وثيقة نابضة بالحياة فلابد من تعديل الدستور من أجل تطوير البلاد مؤيدا الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل انجازاته.

وقال عصام عبدالغفار، عضو مجلس النواب الأسبق، الشعب المصري مصدر السلطات، وهو على دراية كبيرة بأهمية التعديلات الدستورية ،وأنه يراهن على أهالي الحامول وبيلا وكل مراكز المحافظة سيكونون على أبواب اللجان بكثافة للإدلاء بأصواتهم.

وأكد علاء الوشاحي ،عضو اللجنة العليا لحزب الوفد،هناك اجماع بالحزب على تأييد التعديلات الدستورية، وأنه يدعوا جموع الشعب المصري ليكونوا يد واحدة خلال الاستفتاء على الدستور، لتأييد التعديلات لصالح كل الشعب، ولمزيد من الاستقرار والتنمية.

وأضاف المهندس محمود مسعود، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ،أن جميع التجار وأسرهم سيقفون وقفة رجل واحد لتأييد التعديلات الدستورية للمميزات التي تميزت بها بنود التعديلات، والتي تنصب في صالح الشعب المصري.