شكرا لقرائتكم خبر عن جدل حول المادة «140».. الأغلبية تتمسك بولاية ثالثة.. والمعارضة: تؤثر على تداول السلطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثارت المادة 140 من الدستور، والمتعلقة بمدة ولاية رئيس الجمهورية، وكذلك نص المادة الانتقالية المقترحة: «تجوز لرئيس الجمهورية الحالى- عقب انتهاء مدته الحالية- إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة»، جدلًا واسعًا بين أعضاء مجلس النواب.

وشدد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، على أن كل الآراء المؤيدة والمعارضة للتعديلات الدستورية ستكون موضع اهتمام أعضاء اللجنة، وقابلة للبحث والمناقشة والصياغة.

وأضاف «أبوشقة»، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن المجلس عقد 6 جلسات، واستمع النواب لكل الآراء، وبعض المعارضين تحدثوا بصراحة، وبعضهم أيّد تمديد مدة الرئاسة لـ6 سنوات، وترتيب أثره على الرئيس الحالى، ولكن حتى هذه اللحظة مازال المجلس يستمع إلى كل الآراء، والأسبوع الجارى سيُحسم الأمر فى الصياغة النهائية.

وتابع: «شكّلنا لجنة لصياغة كل الآراء التى قُدمت مكتوبة ومسموعة، ولم نتوصل، بعكس ما يتردد، إلى صيغة لكل المواد، بما فيها المادة 140 من الدستور، التى تحدد مدة الرئاسة وأثرها بشكل رجعى أو مباشر على الرئيس الحالى».

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن الأغلبية الكاسحة من النواب، سواء دعم مصر أو نواب الأحزاب والمستقلين، تؤيد تمديد مدة الرئاسة لـ6 سنوات، ووضع نص يتيح للرئيس الحالى أحقية الترشح لفترة رئاسية جديدة، مضيفًا أن التعديلات الدستورية تستهدف استقرار الوطن سياسيًا واقتصاديًا، ومعالجة الخلل فى بعض مواد الدستور، ولا يصح أن تكون مدة رئاسة الجمهورية 4 سنوات، ونيابة مجلس الشعب 5 سنوات، هذه أمور لا تستقيم مع التوتر الذى تشهده المنطقة كل يوم.

ونفى النائب محمد العتمانى إعلانه مقترحًا لتمديد المدة إلى 5 سنوات يستفيد منها الرئيس الحالى.

وقال، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»: «طالبت بتمديد مدة الرئاسة لتصل إلى 6 سنوات يستفيد منها الرئيس الحالى مباشرة، دون فرصة الترشح لولاية ثالثة».

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وأوضح أن الصيغة المطروحة من أغلبية أعضاء المجلس حتى الآن تتلخص فى تمديد مدة الرئاسة 6 سنوات، مع إتاحة الفرصة للرئيس الحالى للترشح لولاية ثالثة.

وأضاف: «اقترحت أثناء المناقشات زيادة المدة، مع اقتصار استفادة الرئيس الحالى منها على الولاية الحالية فقط».

فى سياق متصل، قال النائب أحمد الشرقاوى، المتحدث باسم تكتل «25- 30»، إن نواب التكتل يرون أنه فى حالة إصرار الأغلبية على زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، من الضرورى أن تسرى بأثر مباشر على الرئيس الحالى، دون أحقيته فى الترشح لولاية ثالثة، كما تنص المادة الانتقالية من التعديلات المقترحة لائتلاف دعم مصر، ما يؤثر مستقبلًا على فرص تداول السلطة.

وقال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية، إنه سيدرس مع عدد من النواب اقتراح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تغيير جميع مواد الدستور الحالى خلال السنوات المقبلة ليتواكب مع المرحلة الجديدة التى تعيشها البلاد بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا من تعديلات هو مجرد ترقيع للدستور الذى تم وضعه فى المرحلة الانتقالية التى كانت تمر بها الدولة المصرية.

وأكد «بكرى»، لـ«المصرى اليوم»، ضرورة إسقاط الدستور الحالى لأنه ملىء بعورات تعوق الدولة فى النهوض بجميع مؤسساتها، مطالبًا بضرورة استبداله بدستور جديد يؤكد ثوابت الدولة المصرية واستقلال القضاء مع الحفاظ على الحريات الكاملة.

وقال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، إنه لمزيد من الاستقرار يجب النظر لجميع مواد الدستور خلال الفترة المقبلة حتى تتمكن الدولة من النهوض بجميع مؤسساتها الاقتصادية والتعليمية وغيرها وتحقق طموح المواطنين.

وأكد «الجمل» أن البرلمان اتخذ قرار إجراء تلك التعديلات كخطوة مهمة فى حدود الاستقرار، بعد أن ظهرت عيوب دستور 2014، مشيرًا إلى أنه يجب التركيز حاليًا فى تلك التعديلات، وبعد الاستفتاء عليها وتطبيقها سيتم النظر فى السنوات المقبلة لتغيير كامل للدستور فى حدود الأوضاع السياسية والاقتصادية ليتم اختيار الأفضل بين كل الدساتير السابقة.

وأكد عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن متغيرات الزمن قد تكون سببًا فى العوار الدستورى القائم، وأن العامل الزمنى والجمعية التأسيسية فى دستور 2014 يختلفان عن العامل الزمنى فى 2019.

وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الدستور به العديد من المواد التى تستدعى التغيير، غير المقترح تعديلها، الخاصة بفترة الرئاسة والمادة الانتقالية للرئيس الحالى، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ودور الجيش فى حماية مدنية الدولة.