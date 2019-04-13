تفاصيل المشروع القومى لتصنيع مشتقات الدم × 7 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبذل وزارة الصحة بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية جهودًا لإتمام المشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما ما يكون له أثر كبير فى سد احتياجات البلاد من مشتقات الدم. ”الخليج 365” يستعرض تحليلاً معلوماتيًا حول تفاصيل المشروع القومى لتصنيع مشتقات الدم: تأتى هذه الزيارة بعد زيارة وزيرة الصحة والسكان، الأخيرة لنظيرتها الفرنسية، لتعزيز سبل التعاون بين البلدين فى المجال الصحي. 1- يتم الاستفادة من الخبرات الفرنسية لتنفيذ المشروع القومى لمشتقات الدم طبقاً لمعايير الجودة العالمية. 2- سيتم إرسال فريق عمل فرنسى متخصص فى "تجميع وتصنيع مشتقات البلازما" إلى مصر فى شهر مايو المقبل، لتقييم ودراسة إقامة المشروع وفقا للمعايير الدولية. Advertisements 3- المشروع سيتم على مرحلتين بسعة 12 مركزاً لتجميع البلازما مشتقات البلازما. 4- المرحلة الأولى تتضمن 6 مراكز هى المركز القومى لنقل الدم بالعجوزة، والمراكز الإقليمية لنقل الدم بالعباسية، ودار السلام، وطنطا، والمنيا، والإسكندرية. 5- ميكنة جميع مراكز خدمات نقل الدم على مستوى الجمهورية. ٦- والاستعانة في هذا الشأن بالخبرات الفرنسية، موضحةً أن كافة إمكانيات الوزارة مسخرة لتنفيذ هذا المشروع باعتباره مشروع أمنٍ قومي. 7- الجانب الفرنسي سيقوم بدعم الفريق المصري في مجالات التجميع مثل (المواد الخام، وطريقه التجميع، والتخرين، والتجميد، والجودة والاعتماد، والتسويق والتبرع)، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.

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