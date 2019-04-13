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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة؛ ليسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على باقي الأنحاء نهارا، بارد ليلا.

 

وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على مناطق من غرب وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : 

 

الصغرى العظمى 

القاهرة 14 34 

شبين الكوم 13 33 

طنطا 13 32 

دمنهور 14 30 

الإسكندرية 14 28 

بلطيم 13 26 

مطروح 12 27 

السلوم 11 24 

سيوة 18 32 

بورسعيد 16 23 

دمياط 16 22 

الزقازيق 14 33 

الاسماعيلية 13 33 

السويس 14 30 

العريش 12 31 

رفح 13 30 

رأس سدر 16 30 

نخل 06 33 

نويبع 20 32 

طابا 13 30 

كاترين 09 27 

الطور 18 31 

شرم الشيخ 21 30 

الغردقة 18 32 

مرسى علم 22 29 

الفيوم 15 35 

بنى سويف 15 35 

المنيا 12 35 

أسيوط 13 35 

سوهاج 14 35 

قنا 15 35 

الأقصر 15 35 

أسوان 18 36 

أبوسمبل 19 35 

الوادى الجديد 16 34 

الشلاتين 19 30 

ابو رماد 20 30 

حلايب 22 28 

راس حدربة 18 29 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي: 

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الصغرى العظمى 

مكة المكرمة 22 36 

المدينة 21 32 

الرياض 16 28 

المنامة 22 26 

أبوظبى 22 29 

الدوحة 20 28 

الكويت 18 30 

دمشق 10 26 

بيروت 20 25 

عمان 13 26 

القدس 12 24 

غزة 20 26 

بغداد 14 29 

مسقط 25 29 

صنعاء 09 25 

الخرطوم 23 40 

طرابلس 12 19 

تونس 10 18 

الجزائر 10 17 

الرباط 10 21 

نواكشوط 17 30 

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 

الصغرى العظمى 

أنقرة 07 19 

إسطنبول 11 19 

إسلام آباد 19 28 

نيودلهى 26 40 

جاكرتا 25 33 

بكين 08 23 

كوالامبور 24 34 

طوكيو 10 17 

أثينا 10 18 

روما 07 16 

باريس 01- 10 

مدريد 06 17 

برلين 02 07 

لندن 01 08 

مونتريال 04 11 

موسكو 01 08 

نيويورك 12 20 

واشنطن 14 22

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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