وظائف خالية في شركة "مصر لتأمينات الحياة".. تعرف على التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة، عن حاجتها لعدد من الوظائف، وفقا لما نشرته وزارة القوى العاملة، على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

أولًا: التخصصات المطلوبة، كالآتي:

- (2) خريجي بكالوريوس هندسة شعبة (اتصالات/ حاسبات) يفضل المتخصصين في (Oracle DBA – Cisco CCNA – MS-Exchange – MS-MCSA).

- (15) خريجي بكالوريوس علوم حاسبات/ حاسبات ومعلومات يفضل من لدية خبرة في : (Oracle DBA – Oracle web logic – MS DOT NET/JAVA – Oracle ADF – Oracle SQL/PL).

وذلك للعمل بالمركز الرئيسي العنوان: 15 ش قصر النيل- وسط البلد- القاهرة- صندوق بريد رقم 592 كود 11511، على أن يكون المتقدم من قاطني محافظة القاهرة الكبرى.

ثانيًا: الشروط الواجب توافرها في المتقدم:

1- ألا يزيد السن عن 28 سنة.

2- أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل بتقدير (جيد) على الأقل حديث التخرج.

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3- إجادة اللغة الإنجليزية بشكل تام على أن يكون حاصلاً على شهادة الـ(TOFEL) وليست أي شهادة معادلة بمجموع 450 درجة علي الأقل.

4- أن يكون محل الإقامة بالقاهرة الكبرى.

5- يقتصر التقديم في وظيفة واحدة بالإعلان وسيتم استبعاد الطلب في حالة تكرار تقديمة في أكثر من وظيفة.

6- الموقف من أداء الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

7- استيفاء باقي الشروط الواردة بالقانون.

ثالثا: طريقة تقديم الأوراق:

على من تتوفر لديهم الشروط والرغبة في الالتحاق بالوظيفة إرسال طلب بالبريد مرفق به صور المستندات الدالة على حصوله على المؤهل المطلوب، وصورة شهادة الميلاد والخدمة العسكرية، ومعادلة المؤهل بالنسبة للمؤهلات من الجامعات والمعاهد الخاصة وصور شهادة الـ(TOFEL)، وصورة بطاقة الرقم القومي، وذلك في موعد أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ النشر علي العنوان: 15 شارع قصر النيل- وسط البلد- القاهرة.

وأكدت الشركة أنها لن تلتفت للطلبات غير المستوفاة، والتي ترد بعد الميعاد، وأن لها الحق في قبول أو رفض أي طلب دون إبداء الأسباب، مشددةً على ضرورة كتابة التخصص على المظروف من الخارج.​