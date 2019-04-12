شكرا لقرائتكم خبر عن حفل زفاف جماعي لـ70 عروسًا من الأيتام بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، الجمعة، اللواء يسري خضر، السكرتير العام للمحافظة، لحضور حفل زفاف جماعي لعدد 70 عروسا، الذي نظمته جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك على مسرح قصر ثقافة سوهاج في إطار احتفالات المحافظة بيوم اليتيم.

وشهد الحفل زفاف 35 عروسا من الأيتام، ومنح مبلغ 10 آلاف جنيه لكل عروس مساعدة في جهازها، وتم تكريم 10 أمهات مثاليات على مستوى المحافظة، و10 من الأطفال حفظة القرآن الكريم، بالإضافة إلى 10 من الأطفال الأيتام المتفوقين في المراحل المختلفة من التعليم.

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ونقل اللواء يسرى خضر، السكرتير العام للمحافظة، تهنئة محافظ سوهاج للحضور جميعا والعرائس والعرسان، والمكرمين، معرباً عن سعادته البالغة بتواجده وتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، واللواتي يكافحن من أجل أولادهن، ولا يبخلن بالعطاء والتضحية المستمرة.

ووجه خضر الشكر لجمعية الأورمان على دورها الرائد والسباق في الاحتفال بيوم اليتيم، مشيراً إلى أن كفالة اليتيم فرصة ذهبية لدخول الجنة داعياً الجمعية إلى الاستمرار في كفالة ودعم الأيتام، وأن تحذو الجمعيات الأخرى حذوها.

من جانبه قدم محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة الشكر لجميع القائمين على الحفل مؤكدا أن اختيار الأم المثالية تم بناء على الأسس والقواعد الموضوعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، مشيراً إلى أن جميع المتقدمين للمسابقة كانوا يستحقون التكريم لأنهم جميعا بذلوا العديد من التضحيات.

حضر الاحتفالية العقيد هشام محمد على المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ويسري شلقامي مدير مشروعات جمعية الأورمان، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأسر المكرمين من الأمهات المثاليات، وحفظة القرآن الكريم.