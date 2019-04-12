شكرا لقرائتكم خبر عن «هندسة المطرية» تنظم مسابقة حول تصميم المباني المضادة للصواريخ والمقاومة للزلازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم كلية الهندسة جامعة المطرية، مسابقة علمية في مجال الهندسة المدنية «تريبل إس»، يوم الأربعاء 24 إبريل الجارى، وتشمل المسابقة العديد من المجالات منها طرق إنشاء وتصميم المبانى المضادة للصواريخ EPD عن طريق اختيار مواد معينة للاستخدام وطرق تسليح جديدة، والجزء الثانى من المسابقة يتلخص في إنشاء وتصميم المباني والمنشآت المقاومة للزلازل وطرق تنفيذها على أرض الواقع.

وأكد الدكتور محمد حلمى، الأستاذ بالكلية، مؤسس المسابقة، أن الجزء الثالث منها يختص بتطوير المدن الحديثة وابتكار أفكار جديدة وطرق جديدة في التنفيذ GENERAL مثل مشروع كوبرى الملك سلمان بين مصر والسعودية وطرق تنفيذه عمليا، موضحا أن الجزء الرابع والأخير هو المختص بـ«المكرونة الاسباجيتي» واستخدامها لوضع تصميم وحسابات حيث يستطيع ماكيت من المكرونة وزنه حوالى كيلو ونصف حمل أكثر من 100 كيلو جرام، مما يؤدى إلى تطوير الفكر الإنشائى لدى الطلبة

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وأوضح الدكتور محمد فتوح، عميد كلية هندسة المطرية، أن الكلية لديها العديد من الطلاب المبدعين الذين لديهم القدرة على التفكير والإبداع وأن هذه المسابقة تحقق روح المنافسة الإبداعية والفكرية، مؤكدا أن هذا العام تم مشاركة بعض من الجامعات (الجامعة الروسية- جامعة القاهرة- جامعة حلوان- عين شمس) والعديد من الجامعات الأخرى لزيادة روح التنافس لدى الطلاب.

أكد الدكتور هشام حجاج، رئيس قسم الهندسة الإنشائية، حرص الجامعة على دعم الابتكارات والإبداعات بين طلاب الكلية معلنا تنظيم المسابقة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمد فتوح، عميد هندسة المطرية تحت شعار «المعرفة ليست لها قيمة ما لم تمارسها».

من جانبه، وجه كل من الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور محمد فتوح عميد الكلية الشكر والتقدير للدكتور محمد حلمى أستاذ الإنشاءات بالكلية والمشرف على المسابقة التي تزيد من الفكر الإبداعي والتطبيق العملي لدى الطلاب وعلى مدى تشجيعه واهتمامه بتفكير وإبداع الطلبة.

وأكد «نجم» أن الجامعة تعمل على تشجيع الطلاب للابتكار والإبداع بما يؤدى إلى تشجيعهم لتنظيم المسابقات التي تضم إبداعاتهم، وحثهم على المشاركة بالمسابقات الدولية وتحرص الجامعة على إتاحة الفرصة أمام طلابها للإبداع والابتكار والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى دعمه للطلاب الموهوبين وتشجيعهم على ريادة الأعمال والابتكار، مضيفا أن المسابقة تهدف إلى التنافس على مشروعات البناء وتقديم الأفكار الأكثر إبداعا والحلول المبتكرة للمشاكل الموجودة على أرض الواقع وتطبيق المواد التي يتم دراستها، مما يجعل الطلاب أكثر خبرة وكفاءة للوصول لأعلى مستوى علمى وعملى.