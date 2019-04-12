شكرا لقرائتكم خبر عن السودانيون يسقطون «بن عوف» في أقل من 24 ساعة... والفريق البرهان رئيسًا للعسكري (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس العسكري السوداني الانتقالي اختيار الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيسًا له خلفًا لوزير الدفاع الفريق أول عوف بن عوض.

وكان البرهان، المرشح الأول لإلقاء بيان عزل عمر البشير وتولي منصب رئيس المجلس، بحسب وسائل إعلام عربية وسودانية.

ولكن فوجئ المتابعون بإلقاء وزير الدفاع الفريق عوض بن عوض، بيان عزل البشير، وإعلان توليه رئاسة المجلس العسكري، وتولي الفريق كمال الماحي، رئيس أركان الجيش السوداني، نائبًا لرئيس المجلس.

وبعد مرور ساعات على عزل البشير، أمس الخميس، أدى الفريق أول عوض بن عوف اليمين كرئيس للمجلس أمام رئيس القضاء العسكري، برفقة نائب المجلس السابق، ولم يعرف أحد مصير ما تداولته وسائل الإعلام حولي تولي البرهان رئاسة المجلس وإلقائه للبيان الأول للجيش.

وصباح اليوم الجمعة، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في مؤتمر صحفي، تشكيله بالكامل، وأنه يتكون من وزير الدفاع، ورئيس الأكان، ومدير المخابرات، وقائد قوات الدعم السريع، ومدير الشرطة.

وبعد عدة ساعات من المؤتمر الصحفي، قال قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي إنه اعتذر عن المشاركة في المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير أمس الخميس.

وأضاف حميدتي، في بيان، أن قواته ستظل جزءا من القوات المسلحة وأنها ستعمل لوحدة البلاد واحترام حقوق الإنسان.

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كما أعلن تجمع المهنيين السودانيين اليوم الجمعة رفضه وعود المجلس العسكري الانتقالي بتشكيل حكومة مدنية وتسليم السلطة إلى رئيس منتخب خلال عامين.

وجاء في بيان لتجمع المهنيين السودانيين، قائد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول عمر البشير: «مطالبنا واضحة وعادلة ومشروعة، إلا أن (لجنة النظام الأمنية) بطبيعتهم القديمة الجديدة ليسوا أهلا لصنع التغيير، ولا يراعون في سبيل البقاء في السلطة سلامة البلاد واستقرارها، ناهيك عن تحقيق المطالب السلمية المتمثلة في تسليم السلطة فورا لحكومة مدنية انتقالية كأحد الشروط الواجبة النفاذ»، وفقا لوكالة «رويترز»، معلنًا الاعتصام أمام مقر رئاسة أركان الجيش رفضًا للمجلس.

وفي ذات الوقت أعلن حزب الأمة القومي السوداني رفضه إعلان تسلم السلطة من قبل اللجنة الأمنية العليا.

وأضاف الحزب، في بيان، مساء الجمعة: «تعيين رئيس أركان الجيش الفريق عبدالمعروف نائباً لرئيس المجلس الانتقالي يعتبر تجاهلا لمطالب الشعب»، كما رفضوا تولي الفريق عوض بن عوض رئاسة المجلس العسكري.

وتابع: «نرفض كل محاولات إعادة إنتاج النظام القديم، ونناشد المجتمع الدولي حماية المدنيين من انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام القوة المفرطة».

وفي أقل من 24 ساعة على توليه المنصب، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عوض ابن عوف، التنازل عن منصبه واختيار، على حد قوله، من يثق فيه وفي خبرته وجدارته لهذا المنصب، حيث اختار الفريق أول عبدالفتاح برهان خلفا له.

وتعتبر تلك المرة الثانية التي يظهر فيها اسم عبدالفتاح البرهان للإعلام، خلال أقل من شهرين، فقد ورد اسمه ضمن القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس السوداني عمر البشير «75 عامًا»، في شهر فبراير 2019، وشملت تعيينات وتعديلات في رئاسة الأركان والجيش السوداني.

وقام البشير بترقية البرهان من رتبة الفريق الركن إلى رتبة الفريق أول، وعينه مفتشًا عامًا للقوات المسلحة.

وأشرف البرهان على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع السودانية، كما تولى منصب رئيس أركان القوات البرية السودانية.