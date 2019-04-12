شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي من معهد القلب يصل لمستشفى العريش العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مستشفى العريش العام الفريق الطبى من المعهد القومى للقلب، وذلك للكشف الطبى على الحالات المرضية.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، أن الفريق يضم كلا من الدكتور عبدالجواد عبدالغفار والدكتور محمد خطاب، وذلك للكشف على المرضى وفحصهم.. حيث يتم استقبال المرضى حتى يوم الاثنين القادم.

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وأشار الدكتور أحمد منصور، مدير عام مستشفى العريش العام، إلى أن الفريق الطبى متخصص في أمراض القلب، وسيقوم بتوقيع الكشف الطبى على الأطفال والكبار من الحالات المرضية وإجراء اللازم لهم في وحدة قسطرة القلب المفتتحة حديثا في مستشفى العريش العام.. حيث إنها مجهزة على أعلى مستوى.

مما يذكر أن هناك بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمعهد القومى للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب في مستشفى العريش العام وإجراء العمليات الجراحية والكشف الطبى عن طريق أطباء المعهد.

ويذكر أيضا أنه سبق توقيع بروتوكول للتعاون الطبى بين مستشفى العريش العام وجامعات: القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، وذلك للنهوض بالخدمة الطبية.