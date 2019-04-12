شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات الأعمال بأسيوط» تكرم 25 أمًا مثالية من أصحاب المشروعات الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت جمعية سيدات الأعمال 25 أما مثالية من السيدات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممن فقدن أزواجهن واستغللن مشروعات الإقراض لإنشاء مشروعات صغيرة تساهم في تحسين دخولهن.

وقالت نجوى عبدالله رئيس مجلس إدارة الجمعية إننا نعمل طوال 18 عاما على بناء المرأة الصعيدية بشكل عام والأسيوطية بشكل خاص ونجحنا في خدمة ما يقرب من 250 الف سيدة.

وأوضحت رئيس مجلس الادارة ان ما نشاهده اليوم هو تكريم لنماذج مشرفة للمرأة المصرية المكافحة التي فقدت عائلها واستطاعت من خلال مشروعات الإقراض إنشاء مشروع استثماري خاص بها للإنفاق على اسرتها.

وأشارت نجوى اننا نخص الام في المشروعات متناهية الصغر لان الأم تنفق كل ما تملكه على أطفالها فهي بحر العطاء الذي لا ينقطع.

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وأوضحت الدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط انه منذ ان اعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ان عام 2017 هو عام تمكين المرأة وأصبح هو العصر الذهبي حيث شهدت المرأة اهتماما كبيرا في كافة المجالات والتخصصات خاصة وان المرأة هي العنصر الرئيس في المنزل المصري.

وأضافت مقرر المجلس القومي للمرأة ان الاهتمام بالمرأة المصرية هو استهداف للأسرة عامة فقد أصبحت المرأة جزءا أصيلا وأساسيا في كل السياسات التي تضعها الدولة.

وقالت الدكتورة فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ان السيدات هن القدوة سواء لاطفالها أو المجتمع المحيط بها ويجب ان يكون هناك تمكين للمرأة سواء اقتصاديا أو علميا.

وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي انه يجب ان تتكاتف جميع الجهات والفئات لنماء الوطن وهذا لن يحدث بدون مشاركة المرأة المصرية سواء اقتصاديا أو عمليا أو سياسيا.

هذا وقد اختتم الحفل بعرض مسرحي لفرقة «فلاش» بعنوان «ست الحبايب» وعرض موسيقي لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني أعقبه توزيع الهدايا على الأمهات المثاليات.