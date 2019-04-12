شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرهاب وأمن إفريقيا» تتصدر قمة السيسى و«سال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى جِلسة مباحثات ثنائية مع نظيره السنغالى، ماكى سال، الجمعة، بمقر القصر الجمهورى بالعاصمة «داكار»، أعقبتها جِلسة أخرى موسّعة بحضور وفدى البلدين.

وأقيمت مراسم استقبال رسمى للرئيس، وتم استعراض حرس الشرف، فى إطار الزيارة الحالية إلى جمهورية السنغال، وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى للرئاسة، إن الرئيس «ماكى سال» رحب بزيارة السيسى فى إطار جولته الأفريقية الأولى عقب تسلّم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، مشيدًا بالدور المصرى الأصيل فى الدفاع عن قضايا القارة على الساحة الدولية ومعالجة المشكلات التى تشغل البال الجمعى لشعوبها، خاصةً تلك المتصلة بملفى السِلم والأمن والتنمية، وهو الأمر الذى أكسبها المكانة والثقل لاختيارها رئيسًا للاتحاد الأفريقى، ومعربًا كذلك عن تطلعه لقيامها ببذل مساعيها للدفع نحو رفع تصنيف القارة بمؤشرات مخاطر الاستثمار فى إطار المنظمات التنموية الدولية.

وأضاف «راضى» أن «سال» نوه بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وضرورة العمل فى هذا الصدد على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، لاسيما النواحى الاقتصادية والتجارية، فضلًا عن الاستفادة من الإمكانيات المصرية وخبرتها العريضة وتجاربها الناجحة فى مجالات تنمية البنية التحتية، وتشييد المدن الجديدة، وإنشاء مشروعات الكبارى والطرق، والطاقة، والسياحة، فى إطار دعم «خطة السنغال البازغة» للتنمية الاقتصادية.

وأشار «راضى» إلى أن السيسى أعرب، خلال المباحثات، عن سعادته بزيارة السنغال، مجددًا التهنئة لرئيسها بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، والذى يؤشر إلى ثقة الشعب السنغالى فى شخصه لاستكمال مسيرة النمو والازدهار فى البلاد، كما أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية التى تربطها بالسنغال فى أبعادها المختلفة، لاسيما السياسية والثقافية والدينية، بالإضافة إلى تلاقى رؤى ومواقف البلدين إزاء مجمل القضايا الدولية والإقليمية، والذى تجلى فى التفاهم والتنسيق المشترك خلال فترة عضوية البلدين فى مجلس الأمن (2016/ 2017)، خاصةً فيما يتعلق بالدفاع عن مصالح القارة المشتركة ومواقفها الموحدة، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التشاور السياسى بشأن مختلف ملفات السلم والأمن بالقارة، إيمانًا منها بالدور المهم الذى تضطلع به السنغال على المستوى الأفريقى.

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وعبّر الرئيس كذلك عن اعتزاز مصر بدورها فى دعم جهود التنمية فى السنغال عبر تقديم برامج الدعم الفنى وبناء القدرات لإعداد الكوادر السنغالية، مشيدًا على وجه الخصوص بخطتها الطموحة للتنمية الاقتصادية.

وتناول اللقاء تعميق مظاهر التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف فى القارة للمساعدة على تحقيق الأمن والاستقرار المطلوب للتنمية، خاصةً فى منطقتى الساحل وغرب إفريقيا، وذلك على الصعيدين الأمنى والفكرى وتبادل المعلومات، حيث أعرب الرئيس عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع السنغال فى هذا الصدد كأحد المراكز الرئيسية لنشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير فى منطقة غرب إفريقيا، بينما أشاد «سال» بدور الأزهر الشريف فى محاربة الفكر المتطرف ونشر النهج الوسطى للإسلام المعتدل فى سائر دول العالم، من خلال تعزيز دور البعثة الأزهرية، وإعداد الأئمة، وتقديم المنح الدراسية فى مختلف المجالات للطلبة السنغاليين للدراسة فى مصر.

وتطرقت المباحثات إلى عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مجمل تطورات بؤر النزاعات المختلفة بالقارة، إلى جانب سبل الارتقاء بدور وفعالية الاتحاد الأفريقى من خلال إصلاحه ماليًا ومؤسسيًا، حيث أعرب الرئيس السنغالى عن دعم بلاده الكامل لمختلف الأنشطة المصرية فى هذا الإطار، لاسيما فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والتنمية.

وشهدت المباحثات كذلك التوافق حول ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة المصرية السنغالية فى أقرب فرصة ممكنة بـ«داكار»، لاسيما أنها ستعد نقطة انطلاق نحو علاقات تعاون أرحب بين البلدين، لما ستتيحه من مراجعة جميع أوجه العلاقات الثنائية والوقوف على آخر مستجداتها وبحث نواحى تفعيلها وتطويرها.

وفى ختام المباحثات، تم التوقيع على مذكرتى تفاهم للتعاون فى مجالى الإعلام والتشاور الدبلوماسى، ووجّه السيسى الدعوة إلى «سال» لزيارة مصر فى المستقبل القريب.