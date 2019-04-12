شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يزور دير أبومقار في وادى النطرون ويعقد لقاءات فردية مع الرهبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، جولة تفقدية الجمعة في دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت في وادى النطرون بصحراء البحيرة. وخلال الزيارة التقى البابا تواضروس مجمع رهبان الدير وألقى عليهم كلمة روحية، كما عقد بعض اللقاءات الفردية مع بعض الآباء الرهبان.

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