وزير الأوقاف: لأول مرة في تاريخ الوزارة 9 واعظات لمرافقة بعثة الحج

وأضاف جمعة ، خلال لقاءه بالواعظات بقاعة حراء بديوان عام الوزارة، أنه لأول مرة في تاريخ الوزارة يتم فتح المجال لمشاركة الواعظات في مرافقة بعثة الحج ، من خلال الدفع بـعدد تسع واعظات منهن لمرافقة بعثة الحج ، موضحًا أن من تم ترشيحهن لهذه المهمة ، كما أن المجتمع ينتظر منهن دورًا كبيرًا في العمل الدعوي والتنويري .

وأشاد الوزير، بالواعظات ، وبخاصة الواعظات الجديدات الملتحقات بالعمل الدعوي بالوزارة ، متمنيًا لهن دوام التوفيق ، كما حثهن على بذل المزيد من الجهد في مجال الدعوة ، مطالبًا إياهن بضرورة مواصلة الجهد في التحصيل العلمي ، وأن عليهن بذل جهد أكبر لتشكيل الوعي التجديدي ، قائلا : ونؤمل كثيرًا على دوركن في العمل الدعوي ونشر الفكر الوسطي المستنير بالحكمة والموعظة الحسنة للناس جميعًا.

وأكد جمعة ، أنه في إطار التعاون المثمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف تم توقيع برتوكول تعاون بين مجمع البحوث الإسلامية ووزارة الأوقاف لإقامة 12000 ملتقى فكري في شهر رمضان المبارك ، بهدف بيان يسر وسماحة الإسلام ، ونشر مكارم الأخلاق ، والقيم الإنسانية ، وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا ، وذلك في ألف مسجد من المساجد الكبرى ، بواقع ثلاثة لقاءات أسبوعية ، يحاضر في كل لقاء إمام من أئمة الأوقاف ، وواعظ من وعاظ الأزهر ، أو أستاذ من أساتذة الجامعة ، بالإضافة إلى أن الوزارة حرصت على مشاركة عدد من الواعظات في الملتقيات الفكرية والقوافل الدعوية من خلال مضاعفة الجهود في الدروس الرمضانية ، موضحًا أن لدينا خطة رمضانية موسعة في شهر رمضان المبارك ، نركز فيها على قضايا القيم ، والأخلاق ، والتعامل ، والسلوك الإنساني القويم .