الأوقاف: نخاطب أفريقيا بـ5 لغات وتترجم الخطبة إلى "الأمهرية "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الأوقاف المصرية، الأسبوع الحالى ترجمة خطبة الجمعة إلى اللغة الأمهرية، لتكون اللغة الرابعة عشر في الترجمة نتوجه منها إلى أفريقيا بخمس لغات هي: العربية والإنجليزية ، والفرنسية ، والسواحيلية ، والأمهرية ، إضافة إلى ترجمة الخطبة إلى لغة الإشارة .
وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان لها إن ذلك سأتى فى إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف ، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها .
وفي ضوء ما قررته وزارة الأوقاف من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيا ، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيا ، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية ، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة.
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