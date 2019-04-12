" البرهان" يؤدى يمين تولى رئاسة المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الفريق أول عبدالفتاح البرهان، القسم لتولى مهامه رئيسا للمجلس العسكرى في السودان بعد إعلان الفريق عوض بن عوف، تنحيه عن منصبه برئاسة المجلس الانتقالى.

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