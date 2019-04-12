شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضى: الرئيس السيسى يصل القاهرة بعد جولة خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، "أن الرئيس يعود الي أرض الوطن بعد جولة خارجية شملت كل من غينيا، والولايات المتحدة، وكوت ديفوار، والسنغال".

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