شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، إحباط هجوم إرهابى على كمين عيون موسى بسيناء ومقتل إرهابيين اثنين.

إحباط هجوم إرهابى على كمين عيون موسى بسيناء ومقتل إرهابيين اثنين

وزير المالية: نستهدف 6% معدل نمو.. وبرنامج الإصلاح الاقتصادى أثبت صمودًا أمام الأزمات العالمية

السيسى: بحثت مع رئيس السنغال الأوضاع فى منطقة غرب أفريقيا

رئيس الوزراء يحضر قرعة كأس الأمم الافريقية فى الأهرامات Advertisements

وزيرة الاستثمار: شركات أمريكية تعلن عن رغبتها ضخ استثمارات جديدة

المرور يغلق محور جوزيف تيتو جزئيا بسبب إنشاء كوبرى مشاة لمدة 3 أسابيع أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

رئيس الفيفا يعتذر عن حضور قرعة أمم أفريقيا 2019 بسبب ضيق الوقت

الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة الخطيب يحضر مران الأهلي فى برج العرب قبل مواجهة صن داونز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.