الأوقاف: الوزارة لا تألو جهدًا في تنمية الوعي الثقافي لدى الفرد والمجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة لا تألو جهدًا ولا تدخر وسعًا في تنمية الوعي الثقافي لدى الفرد والمجتمع وتسعى دائمًا لنشر كتب التراث بقراءة عصرية تتناسب ومستجدات العصر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف اليوم الجمعة مع الواعظات بحضور قيادات الأوقاف في إطار الاستعداد لدروس شهر رمضان المبارك ومشاركة الواعظات في الملتقيات الفكرية الرمضانية وبعثة الحج ومشاركتهن في دورات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

كما أكد وزير الأوقاف الحاجة إلى قراءة عصرية جديدة للتراث تقوم على إعمال العقل مع الحفاظ على الثوابت الدينية التي تعتمد على قواعد وأسس التفكير السليم انطلاقًا من الفهم الصحيح والمقاصدي للقرآن والسنة وضوابط اللغة، ووجه بتوزيع عدد من مؤلفات وإصدارات الوزاراة على الواعظات وهي كتب (الفهم المقاصدي للسنة- قواعد الفقه الكلية- مفاهيم يجب أن تصحح- ضلالات الإرهابيين- حديث الروح- الحوار الثقافي بين الشرق والغرب- الإلحاد ومخاطره).

وأشاد الوزير بالواعظات ودورهن في العمل الدعوي ونشر الفكر الوسطي المستنير بالحكمة والموعظة الحسنة للناس جميعًا، وأكد التوسع في ضم الواعظات المتميزات كمًا وكيفًا للمشاركة في العمل الدعوي، كما أشار إلى أنه لأول مرة في تاريخ الوزارة يتم فتح المجال لمشاركة الواعظات بمرافقة بعثة الحج من خلال الدفع بتسع واعظات منهن لمرافقة بعثة الحج، موضحًا أن من تم ترشيحهن أهل لهذه المهمة وينتظر المجتمع منهن دورًا في العمل الدعوي والتنويري.