مدير آثار الهرم: استضافة الأهرامات لقرعة أفريقيا رسالة مُهمة للعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
قال أشرف محيي، مدير عام منطقة آثار الهرم بوزارة الآثار، إن استضافة قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لأول مرة بمنطقة أهرامات الجيزة، يبعث رسالة للعالم بأن مصر مهد الحضارات، وأن منطقة الأهرامات مستعدة دائمًا لاستقبال الأحداث المهمة مما يساهم في تنشيط السياحة.
وأشار محي - في تصريح له اليوم الجمعة - إلى أن الفرق الفنية بدأت بروفات عروضها في الحفل منذ الأمس وهم ثلاث فرق هي "فرقة فابيركا وفرقة لجنوب افريقيا، وفرقة استرالية"، موضحًا أن الحفل شهد تواجد كوكبة من نجوم الكرة الأفريقية.
وكان الدكتور خالد العناني وزير الآثار قد شهد مساء اليوم مراسم سحب قرعة كأس أمم أفريقيا في نسختها الثانية والثلاثين والتي تستضيفها منطقة آثار الهرم، بحضور ممثلي ٢٤ دولة أفريقية بالإضافة إلى حضور أعضاء وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
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