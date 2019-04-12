مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتوفير كل الدعم لنجاح بطولة أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بكل الوفود الإفريقية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم التي ستستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل.

وقال مدبولي - خلال كلمته في حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية مساء الجمعة، بمنطقة أهرامات الجيزة - "من مهد الحضارة وأرض الكنانة وقلب إفريقيا النابض، من مصر نرحب بكل الضيوف.. أرحب بأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والسيدة فاطمة سامورا مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف مدبولي "انقل لكم تحيات الرئيسي السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وترحيبه بكل المشاركين من القارة الإفريقية، سعداء لتواجدكم على أرض مصر، بإقامة حفل قرعة البطولة الإفريقية في واحدة من أهم المعالم في منطقة الأهرامات".

وتابع رئيس الوزراء قائلا "منذ إعلان الكاف فوز مصر باستضافة البطولة الإفريقية.. وجه الرئيس السيسي بضرورة توفير كل الدعم لنجاح البطولة من جميع النواحي التنظيمية والإدارية واللوجيستية، خاصة لما تتمتع به مصر من إمكانيات هائلة في كل المجالات، وقدرتها على استضافة كل البطولات والأحداث المهمة.. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والإقامة الطيبة في بلدكم مصر".