"الآثار": حفل قرعة أفريقيا يساعد على تنشيط السياحة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

حضر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، مساء الجمعة، قرعة كأس أمم أفريقيا التي استضفتها منطقة آثار الهرم، بحضور ممثلي ٢٤ دولة أفريقية، بالإضافة إلى حضور أعضاء وممثلي الاتحاد الافريقي لكورة القدم.

وشهدت القرعة تواجد كوكبة من نجوم الكرة الأفريقية على رأسهم "يايا توريه، والحاج ضيوف، وسونج"، ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للكبار خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وقال أشرف محيي، مدير عام منطقة آثار الهرم، إنه لأول مره تقام القرعة بمنطقه أهرامات الجيزة، مما يساعد على تنشيط السياحة، وبعث رسالة لأفريقيا والعالم بأن مصر مهد الحضارات، وأن منطقة الأهرامات مستعدة دايمًا لاستقبال الأحداث المهمة والكبيرة.

وأضاف أنه منذ الأمس بدأت الفرق بروفات العروض التي ستقام في الحفل، وهم ثلاث فرق؛ وهي: فابيركا وفرقة جنوب أفريقية، وفرقة إسترالية".