حبس وغرامة.. ننشر مشروع قانون حظر استخدام الأسلحة بالأفراح والمناسبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

حصل "الخليج 365"، على مشروع قانون جديد لتشديد العقوبات على مستخدمي الأسلحة بالأفراح والمناسبات.

وبحسب نص مشروع القانون، فإنه جاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنه 1954 في شأن الأسلحة و الذخائر في ثلاث مواد على النحو التالي:

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المادة الأولى:

تضمنت الماده الأولى من المشروع إضافه فقرة ثانيه للماده 6 وجاءت، الفقره الثانيه لتنظم أحراز أو حيازه السلاح بأن جاءت لتوسع نطاق المنع بأن تحظر حمل الأسلحة المرخص منها في الاحتفالات الرسميه و الحفلات العامة.

المادة الثانية:

تضمنت تلك المادة من المشروع استبدال نص المادة رقم 29 واستحداث مادة برقم "29 مكرر" بأن استحدثت المواد عقوبة أستخدام الأعيرة النارية و المفرقعات دون موافقه مسبقة من السلطة المختصة، وكنا نستهدف ونسعى إلى تغليظ العقوبات بشكل أكبر من الطرح المقترح ولكن في ظل القواعد والقوانين الآخرى المنظمة كانت تلك هي أقصى عقوبة يجوز النص عليها حتى لا نصبح أمام نص لا يتسق ونصوص عقابية أخرى.

المادة الثالثة:

خاصه بنشر القانون في الجريده الر سمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.