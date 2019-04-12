الرئيس السيسي يصل القاهرة بعد جولة خارجية لـ 4 دول

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، إلى القاهرة، بعد جولة خارجية شملت أربع دول هي: غينيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكوت ديفوار، والسنغال.
وعقد الرئيس، الأحد الماضي، جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الغيني "ألفا كوندي"، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وذلك على هامش الزيارة الحالية للرئيس إلى جمهورية غينيا.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الغيني رحب بزيارة الرئيس التاريخية، لكونها أول زيارة لرئيس مصري إلى غينيا منذ أكثر من خمسة عقود، منوهاً إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وضرورة العمل على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، لا سيما من خلال متابعة النتائج المثمرة التي أسفرت عنها المباحثات المعمقة التي تمت خلال زيارته الثنائية إلى مصر في مايو 2017، خاصةً في المجالين الاقتصادي والتجاري.
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